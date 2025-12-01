SZ: Бельгия выставила ЕС три условия для конфискации активов России
Бельгия передаст российские активы Украине при соблюдении трех ее условий, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Как отмечает издание, премьер Барт Де Вевер потребовал от стран ЕС предоставить «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные» гарантии Бельгии для покрытия возможных убытков Euroclear.
Он требует распределения всех правовых рисков, связанных с возможными судебными разбирательствами, между всеми странами Евросоюза.
По его словам, страны ЕС должны гарантировать возмещение ущерба России после установления мира, равномерно разделить все финансовые риски и процедурную ответственность. Де Вевер подчеркнул, что все государства ЕС, хранящие российские активы, должны участвовать в программе.
Как отмечает газета, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова выполнить указанные условия, но Бельгия ждет официального подтверждения и поддержки от всех партнеров по Евросоюзу.