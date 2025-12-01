Скидки на российскую нефть выросли до максимума

Lenta.ru

К середине ноября скидки на российскую нефть Urals выросли до максимума. Об этом со ссылкой на данные инвестиционной компании «Ренессанс капитал» сообщает газета «Ведомости».

© Global Look Press

На фоне ужесточения санкций США средний дисконт на российское сырье к эталонному сорту Brent при отгрузках в крупнейших экспортных портах, Приморске в Ленинградской области и Новороссийске, увеличился до 18,4 доллара за баррель. Месяцем ранее скидка находилась на уровне 13 долларов. Максимальный показатель в 2025 году составлял 14,8 доллара. Рекордный уровень фиксировался в июле 2023-го, он составлял 18,5 доллара за баррель.

Как заявил советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников, ужесточение американских санкций привело к сокращению числа готовых перевозить российскую нефть судов. Трейдерам пришлось перестраивать цепочки поставок, из-за чего объемы непроданного сырья выросли, а цены на него упали, добавил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Эксперты предполагают, что скидки могут удерживаться на таком высоком уровне еще несколько месяцев. Однако в долгосрочной перспективе они вернутся к уровню в 10-12 долларов.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что глобальный нефтяной рынок сейчас чувствителен к колебаниям спроса и предложения. При этом он по-прежнему зависит от решений ключевых игроков. Поэтому организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) при необходимости примут дополнительные меры для обеспечения стабильности.

Как говорится в новом прогнозе американского инвестиционного банка Goldman Sachs, в 2025-2026 годах ожидается резкий рост нового предложения нефти благодаря долгосрочным проектам, отложенным из-за пандемии COVID-19, но теперь наращивающим добычу. Кроме того, страны ОПЕК начали сворачивать сокращение добычи, что добавит баррелей на рынок. Эти факторы приведут к тому, что до конца 2026 года средняя стоимость нефти марки Brent опустится до 56 долларов за баррель, а марки WTI — до 52 долларов.

