Скидки на российскую нефть выросли до максимума

К середине ноября скидки на российскую нефть Urals выросли до максимума. Об этом со ссылкой на данные инвестиционной компании «Ренессанс капитал» сообщает газета «Ведомости».

На фоне ужесточения санкций США средний дисконт на российское сырье к эталонному сорту Brent при отгрузках в крупнейших экспортных портах, Приморске в Ленинградской области и Новороссийске, увеличился до 18,4 доллара за баррель. Месяцем ранее скидка находилась на уровне 13 долларов. Максимальный показатель в 2025 году составлял 14,8 доллара. Рекордный уровень фиксировался в июле 2023-го, он составлял 18,5 доллара за баррель.

Как заявил советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников, ужесточение американских санкций привело к сокращению числа готовых перевозить российскую нефть судов. Трейдерам пришлось перестраивать цепочки поставок, из-за чего объемы непроданного сырья выросли, а цены на него упали, добавил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Эксперты предполагают, что скидки могут удерживаться на таком высоком уровне еще несколько месяцев. Однако в долгосрочной перспективе они вернутся к уровню в 10-12 долларов.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что глобальный нефтяной рынок сейчас чувствителен к колебаниям спроса и предложения. При этом он по-прежнему зависит от решений ключевых игроков. Поэтому организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) при необходимости примут дополнительные меры для обеспечения стабильности.

Как говорится в новом прогнозе американского инвестиционного банка Goldman Sachs, в 2025-2026 годах ожидается резкий рост нового предложения нефти благодаря долгосрочным проектам, отложенным из-за пандемии COVID-19, но теперь наращивающим добычу. Кроме того, страны ОПЕК начали сворачивать сокращение добычи, что добавит баррелей на рынок. Эти факторы приведут к тому, что до конца 2026 года средняя стоимость нефти марки Brent опустится до 56 долларов за баррель, а марки WTI — до 52 долларов.