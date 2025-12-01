Расширен список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

Кабмин России расширил перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны, чтобы не допустить их использования в интересах ВСУ, следует из соответствующего документа.

В перечень попали химические соединения и материалы, востребованные для военной и электронно-оптической аппаратуры: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, а также обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура – передает ТАСС.

В пояснительной записке отмечено, что эти материалы крайне востребованы при создании, в частности, средств наведения и приборов ночного видения, которые применяются в том числе украинскими военными в зоне спецоперации.

Власти указывают, что недружественные страны пытаются скрывать истинные цели покупки подобных компонентов у российских поставщиков, чтобы обеспечить собственные производства военной аппаратуры, «в которой остро нуждается киевский режим».

Принятие решения, как следует из сопроводительных материалов к постановлению, направлено на защиту национальных интересов России и ее безопасности, в том числе в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России в марте 2022 года утвердило перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны. Список этих товаров с того времени расширяли несколько раз.