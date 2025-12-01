В России нашли виновных в подорожании рыбы

ФНС хочет уменьшить количество посредников, сообщает ИА DEITA.RU.

Упрощение доставки рыбы от рыбодобыващих заводов и до прилавка - одна из ключевых задач на рынке. На круглом столе в Совете Федерации участники пришли к мнению, что это поможет снизить цены на продукцию.

Россияне потребляют порядка 24 килограммов на человека в год, и этот показатель отстает от рекомендаций Минздрава. Владимир Путин 29 октября на совещании с членами Правительства по вопросам развития рыбного хозяйства поставил задачу повысить показатель до 28 килограммов.

В ходе круглого стола ФАС привело аргументы в пользу того, что необходимо искать альтернативные пути с минимумом посредников. Заводы и магазины держат приемлемую наценку, чего не скажешь о промежуточных звеньях.

Удорожание рыбы в 2-3,5 раза происходит благодаря промежуточным звеньям товаропроводящей цепи, обратил внимание замначальника управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Сергей Подолян. Его слова передает «Парламентская газета».

При этом он констатировал, что ФАC не вправе менять ценник, но может предложить альтернативы. Доставку рыбы хотят упростить, однако конкретных мер к этому пока не представлено.