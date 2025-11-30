Новак заявил о высокой чувствительности мирового рынка нефти

Колебания спроса и предложения продолжают оказывать значительное влияние на устойчивость мирового рынка нефти, а роль ОПЕК+ остается ключевой для энергетической безопасности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Мировой рынок нефти демонстрирует высокую чувствительность к изменению спроса и предложения, передает РИА «Новости». Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». По словам чиновника, именно решения главных стран-экспортеров остаются определяющим фактором стабильности.

Новак отметил, что на фоне нестабильной глобальной конъюнктуры роль ОПЕК+ сохраняет исключительное значение. По его словам, это влияет не только на мировую энергетическую безопасность, но и на экономическую устойчивость государств, а также перспективы долгосрочных вложений в отрасль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны-участники ОПЕК+ сохранили действующие квоты на добычу нефти до конца 2026 года.