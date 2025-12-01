Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал текущую ситуацию на мировом рынке нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, ситуацию можно назвать стабильной. При этом, на рынке нефти наблюдается отдельная волатильность, но она не слишком нарушает общий баланс. Новак добавил, что на это оказывают влияние решения со стороны стран ОПЕК+, которые позволяют не увеличивать предложение на рынок.

«Во многом это благодаря совместным действиям стран ОПЕК+. Да, мы видим отдельную волатильность, связанную с геополитическими факторами и рисками, которые рынок учитывает. Тем не менее мы видим, что спрос несколько ниже зимой, баланс предложения есть», — заявил он.

Ранее Новак заявил о высокой чувствительности мирового рынка нефти.