Стало известно, в каком случае Бельгия одобрит передачу Киеву активов РФ

Бельгия выдвинула ряд условий для передачи Киеву суверенных активов России, замороженных на счетах европейских банков. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным газеты, вокруг попыток изъять принадлежащие России средства «кипят нешуточные страсти»: Бельгия на протяжении значительного времени отказывалась передавать их, но в последнее время пошла на компромиссы и начала торговаться.

«Премьер-министр Бельгии [Барт де Вевер] не исключил вероятность того, что российские замороженные активы будут преобразованы в кредиты для Украины. Однако это может произойти только с учётом выдвинутых Брюсселем условий», — пояснил автор статьи.

Таким образом, заметил обозреватель, Европа оказалась в шаге от воровства.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала обоснованными опасения властей Бельгии по поводу использования для помощи Киеву суверенных активов РФ.