Прогноз курса доллара: назван фактор, который может поднять рубль до 75

Курс доллара может упасть до 75 рублей до конца года – но лишь при благоприятных новостях по урегулированию конфликта на Украине.

«Негативным фактором для стабильности рубля могут быть нефтяные котировки и новости на энергетическом рынке: последствия введения санкций в отношении Лукойл и Роснефть пока в полной мере не отразились на рынке, а угроза дополнительных вторичных санкций в отношении государств, закупающих или способствующих сбыту отечественных энергоносителей, способны значительно подорвать приток денежных средств из-за рубежа и экспортную активность, которая и так невысока», - сообщил к.ю.н., доцент Юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов.

Прогноз курса доллара в декабре

Исходя из текущих условий, наиболее ожидаемым и возможным сценарием является рост курса доллара к рублю в декабре с преодолением отметки в 80 рублей и закреплением на уровне 80-83 рубля за единицу американской валюты, а также с возможным продолжением тенденции в январе, отметил эксперт.

«При благоприятном сценарии мирного урегулирования тенденция укрепления рубля продолжится с выходом на показатели в 75 рублей за доллар до конца года. В любом случае, при сохранении текущих факторов резких колебаний ожидать не стоит: возможное снижение будет происходить постепенно и даже значительный прогресс в переговорном процессе с противоположным трендом к укреплению рубля будет набирать вес размеренно. Способствовать этому будет постепенное снятие санкций и отсутствие полноценных торгов иностранной валютой на рынке. К тому же, отмена санкций может сыграть и злую шутку в виде обвала стоимости нефти и, соответственно, поступлений в бюджет. Хотя этот обвал может вполне быть соразмерен той скидке, с которой сейчас из-за санкций приходится продавать российские энергоресурсы на мировом рынке», - сделал прогноз аналитик.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 29 ноября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 2 копейки, составив 78,2284 руб. Курс евро поднялся на 3 коп. до 90,8190 руб.

Китайский юань установлен на 11,0211 руб.