Россия и ОПЕК+ приостановят рост добычи нефти в 2026 году

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, не будут увеличивать добычу нефти до конца 2026 года. Таким образом, декабрь пока будет последним месяцем, когда восьмерка увеличит производство, суммарно на 137 баррелей в сутки, выходя из дополнительных добровольных обязательств по сокращению добычи. Об этом сообщается в коммюнике альянса по итогам онлайн-встречи 30 ноября.

Кроме России в восьмерку ОПЕК+ входят: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Наша страна в декабре увеличит добычу нефти на 41 тыс. баррелей в сутки - до 9,57 млн баррелей в сутки. Неисполненных обязательств по компенсации ранее превышенных квот альянса со стороны России не осталось.

Страны также подтвердили свою приверженность Декларации о сотрудничестве, подписанной 10 декабря 2016 года и дополнительно одобренной на последующих встречах. Также подтвержден уровень общей добычи сырой нефти для стран - участниц сделки, как было согласовано ранее, на октябрьской встрече министров альянса - до 31 декабря 2026 года. На встрече также утвердили механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче нефти для стран-участниц. На его основе будут определяться базовые уровни производства в 2027 году.

После долгого периода достаточно жестких сокращений производства страны ОПЕК+ с апреля этого года стали увеличивать добычу нефти и наращивать ее экспорт, вытесняя с рынка конкурентов, которые воспользовались удачной для себя конъюнктурой и заняли освободившиеся на рынке ниши. Прошлые попытки ОПЕК+ сдерживать добычу ради роста котировок не привели к желаемому результату. Производство наращивали США, Канада, Бразилия, Гайана и другие. Воспользовавшись умеренно высокими котировками барреля (благодаря сокращениям ОПЕК+) и растущим спросом на нефть в мире, они нарастили свои поставки за счет сужающейся доли стран альянса. Только за 2024 год доля государств альянса в мировой торговле нефтью сократилась почти на 1%.

Но в этом году страны ОПЕК+ начали увеличивать добычу с апреля - на 137 тыс. баррелей в сутки, в мае - июле рост производства составил 411 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, в августе и сентябре - 548 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. В октябре, ноябре и декабре темпы роста добычи снизились до 137 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

Изначально планировалось, что восемь стран ОПЕК+ выйдут из добровольных сокращений в 2,2 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года, но по факту получилось это сделать к октябрю 2025 года. После этого участники сделки начали выходить из первоначального добровольного соглашения о сокращении добычи на 1,6 млн баррелей в сутки. К январю им останется добавить на рынок еще порядка 1,21 млн баррелей в сутки.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 7 июня 2026 года.