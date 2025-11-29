В Германии пожаловались на уязвимость немецкой экономики

Немецкая экономика в настоящее время находится в уязвимом положении. Такое мнение выразила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе в интервью Welt am Sonntag.

© Global look

По словам политика, прогноз правительства Германии, согласно которому экономический рост на следующий год составит 1,3 процента, основан «на предположении, что не произойдет новых внешних потрясений».

«Но да, мы видим новые риски — торговые конфликты, пошлины, экспортные ограничения со стороны Китая», — отметила Рейхе.

При этом состояние экономики Германии политик охарактеризовала как «уязвимое».

Страна, по мнению министра, переживает масштабную потерю доверия, что ставит вопрос о ее способности поддерживать и модернизировать свою промышленную базу.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Бундестаг собирается одобрить расходы на 2,9 миллиарда евро, которые пойдут на военные закупки. Как утверждалось, в рамках 11 проектов будут приобретены беспилотники, винтовки и ракеты.

До этого генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы, так как обладает крупнейшей экономикой в регионе.