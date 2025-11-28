Путин повысил НДС, сохранив льготы для социально значимых товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%. При этом принято решение сохранить льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. Предусмотрен, кроме того, плавный переход на новые налоговые правила для тех, кто работает на "упрощенке".

© Российская Газета

Документ был принят в общем пакете вместе с федеральным бюджетом.

На продукты не повысят

Основное изменение: с 1 января 2026 года ставка НДС будет увеличена с 20 до 22 процентов с сохранением льготной ставки в 10 процентов для всех социально значимых товаров.

Льготная ставка будет по-прежнему применяться для продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских товаров. При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира будут облагаться по ставке 22%.

Меры по повышению приняты в целях соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса и с учетом необходимости финансового обеспечения приоритетов бюджетной и налоговой политики.

"Мы должны будем посмотреть, как сформированное правовое поле, где нагрузка возросла, скажется на бизнесе, - заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Ведь бизнес сегодня вместе со страной противостоит вызовам. Экономическая модель показывает свою устойчивость и эффективность. Но нам надо здесь помогать коллегам, которые делают все, для того чтобы выстоять, пройти через санкции, ограничения, препятствия".

Нагрузка на "агента"

Для иностранных агентов ставка НДФЛ устанавливается в размере 30%.

"Иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов, - прокомментировал Вячеслав Володин. - Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере".

Так, иноагенты не смогут пользоваться льготами по НДФЛ от продажи недвижимого имущества, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников.

Порог для "упрощенки"

Также предусмотрено постепенное снижение порога доходов для уплаты НДС при использовании упрощенной и патентной систем налогообложения. В 2026 году этот порог составит 20 млн, в 2027 - 15 млн, а начиная с 2028 года - 10 млн рублей.

Закон в итоговой версии предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, появляется обязанность уплачивать НДС. Ранее планку собирались снижать резко - с 2026 года с 60 млн рублей до 10 млн рублей годовой выручки.

Какие еще будут изменения

Вводится технологический сбор в отношении электронной компонентной базы и промышленной продукции, их содержащей. Ставки и порядок исчисления сбора определит правительство.

Кроме того, законом вносится ряд изменений, касающихся, в частности, страховых взносов, налога на прибыль организации, НДПИ, туристического и водного налогов, международного налогообложения.

Вместе с тем патентную систему налогообложения и дальше разрешат использовать в сфере стационарной торговли и оказания услуг по перевозке грузов.