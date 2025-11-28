Богатейшая экономика сжалась из-за пошлин Трампа

В III квартале 2025 года экономика Швейцарии сократилась на 0,5 процента относительно предыдущего периода. Об этом сообщило Bloomberg.

Причинами такой динамики называют нестабильность во внешней торговле, а именно тарифы США. Однако показатели швейцарской экономики все равно остаются лучше, чем у остальных европейских стран. Кроме того, предварительное торговое соглашение о снижении пошлин на многие швейцарские товары с 39 до 15 процентов дает надежду на резкое восстановление роста.

Отмечается, что именно от тарифов США особенно пострадали производители часов, машин, точных приборов, продуктов питания и химикатов.

На прошлой неделе сообщалось, что, по данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в октябре экспорт часов упал на 4,4 процента, если сравнивать с октябрем прошлого года, и достиг 2,2 миллиарда швейцарских франков (2,7 миллиарда долларов).