Аналитик: «Для рубля год оказался удивительным»

Курс доллара и евро к рублю, несмотря на приближение традиционно не слишком благоприятного для российской нацвалюты декабря, продолжает снижение. Особенно впечатляюще выглядит динамика внебиржевого доллара: его цена на неделе уже спустилась ниже 78 рублей, устремившись к 77,5. И хоть после остановки торгов на Мосбирже долларов и евро в 2024 году по-настоящему репрезентативен для рубля считается только курс юаня, но и там всё аналогично: «китаец» впервые с середины октября опустился ниже отметки в 11 рублей. Что в таком случае будет с рублем до конца года и ждать ли доллар по 70 рублей, «МК» рассказал экономист Александр Разуваев.

— Как вы оцениваете динамику курса отечественной валюты?

— Конечно, для рубля год оказался удивительным. Внебиржевой курс доллара упал от уровня закрытия 2024-го с отметки 100,51 рубля уже более чем на 22% и находится в районе минимума года, который был достигнут 9 июля на уровне 77,51 рубля. Мало кто мог поверить, что рубль будет таким сильным.

— С чем же связана такая устойчивость?

— Официальной причиной этого называют высокую ключевую ставку ЦБ РФ, которая до июня этого года была на уровне 21%, а сейчас снижение показателя происходит медленнее, чем ожидал рынок. Некоторые аналитики обращают внимание на то, что в 2025 году уменьшились геополитические риски, ведь очевидно желание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Всё это правда, но, на мой взгляд, только по перечисленным причинам такого устойчивого курса рубля получиться не могло. Я уж скорее поверю в конспирологическую версию. Напомню, что летом появились слухи о том, что деньги инвесторов, близких к Дональду Трампу и действующей администрации Белого дома, зашли в Россию окольным путем через исламский банкинг в Дубае, далее через Турцию или Азербайджан внутрь нашей страны, и были вложены в российские облигации федерального займа (ОФЗ) и «голубые фишки» Мосбиржи. Жизнь покажет, насколько реальна эта версия. Так или иначе, доверие к рублю сильно выросло. Это касается, прежде всего, расчетов и сбережений в странах Средней Азии - в Казахстане, в Киргизии и в других. Популярен рубль и в Закавказье, в Азербайджане.

— Какой прогноз на оставшийся месяц года?

— Думаю, серьёзных колебаний не будет. Возможно, нацвалюта немного ослабнет — до 81–82 рублей за доллар, как это уже было совсем недавно. Если же переговоры между США и Россией по украинскому вопросу застопорятся, и мы снова окажемся в ситуации эскалации, курс может просесть ещё сильнее. Но такой сценарий я считаю маловероятным.

— Так из-за чего тогда курс нашей национальной валюты вызывает удивление?

— Дело в том, что все фундаментальные факторы по-прежнему говорят в пользу ослабления рубля. В первую очередь, это огромный бюджетный дефицит. Напомню, что Минфин ожидает, что по итогам 2025 года недостаток в госказне увеличится до 2,6% ВВП с 1,7%, прогнозировавшихся ранее, и составит 5,737 трлн рублей. Второй фактор, играющий против нашей национальной валюты — это совсем не дорогая нефть, а с учетом дисконта на российский сорт Urals, так и вовсе, можно сказать, дешевая. Согласно данным ЦБ РФ, скидка на российскую марку нефти Urals относительно североморского эталона Brent увеличилась до 23% в ноябре этого года. В октябре дисконт составлял 17%. Снижение стоимости произошло после введения США санкций против крупнейших нефтяных компаний нашей страны и их дочерних предприятий. В результате в первой половине ноября цена российской нефти Urals обвалилась до минимума за 2,5 года — до $36,61 за баррель в порту Новороссийск, по данным Argus Media. В итоге, по расчетам агентства Reuters, нефтегазовые доходы России в ноябре могут снизиться на 35% из-за более низких цен на нефть и укрепления рубля.

В этой связи я не уверен, что решение увеличивать налоги, прежде всего НДС, усиливая финансовую нагрузку на граждан и оставляя сильный рубль, правильное. Но Минфину и ЦБ РФ, конечно, виднее.

— А куда в таком случае сейчас безопаснее всего вкладывать сбережения?

— Точно не в евро и не в доллары. Доллар по-прежнему остаётся рискованной валютой — доверие к американским бондам слабеет. Евро вообще может скоро прекратить свое существование. У многих стран ЕС бюджетный дефицит. Если, скажем, Италия, введет лиру, то она сможет без проблем покрыть свой бюджетный дефицит. А если европейцы своруют российские активы, заблокированные в брюссельском депозитарии Euroclear, доверие к евро рухнет в мире вообще ниже нуля. Так что вкладываться в эту валюту крайне рискованно. Уж лучше тогда дирхамы купить.

— Так что посоветуете россиянам?

— Мой выбор — золото. Да, этот драгметалл подорожал, но имеет все шансы и дальше расти. Аналитики ведущих банков ожидают, что в среднесрочной перспективе золото вырастет в район $4600-5000 за тройскую унцию, несмотря на то, что ранее его стоимость снизилась в район $4000. Напомню, что с начала 2025 года цена на золото увеличилась более чем на 52%. Для понимания, 1 января унция стоила примерно $2,623 доллара, а 17 октября — $4,381. Одновременно доверие к американским долговым бумага, выпускаемым правительством США, падает. Но золото торгуется в валюте, так что даже небольшое снижение курса рубля приведет автоматически к удорожанию золота. Этот драгметалл — один из самых надёжных инструментов сохранения капитала в условиях нестабильности. И, на мой взгляд, именно сейчас — хорошее время для входа на этот рынок.