Ценам на золото предсказали очередной скачок

В 2026 году золото подорожает до очередного исторического максимума. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на прогноз Deutsche Bank.

Данная кредитная организация повысила прогноз средней цены на этот драгоценный металл на 2026 год с 4000 до 4450 долларов США за унцию, установив годовой торговый диапазон от 3950 до 4950 долларов. Аналитики банка пришли к выводу, что коррекция золотых котировок, наблюдавшаяся некоторое время назад, завершилась, а общий рост спроса, как и прежде, превышает предложение.

В связи с этим издание напомнило, что в начале этого года на рынке этого защитного актива наблюдался исторический рост. Активные покупки со стороны мировых центральных банков привели к росту цен. Кроме того, сказался усилившийся спрос инвесторов, ищущих безопасные гавани на фоне геополитической напряженности и опасений по поводу долгосрочной стабильности американской валюты.

В первой половине ноября появился прогноз, согласно которому в 2026 году у цен на золото есть все шансы преодолеть отметку в пять тысяч долларов. Некоторые эксперты ждут скачка стоимости до 5200–5300 долларов.