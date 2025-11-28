США близки к рекорду по поставкам СПГ за рубеж

Поставки сжиженного природного газа из США на зарубежные рынки могут достичь 10,7 млн тонн в ноябре, что станет для страны рекордным месячным показателем. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитической компании Kpler.

Поставки в текущем ноябре окажутся на 40% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Как отмечает агентство, такая динамика выгодна Азии и Европе ввиду наступившей в северном полушарии зимы - дополнительные поставки могут покрыть более высокое потребление в холодные месяцы.

По данным агентства, на этом фоне фьючерсные цены на газ в Европе достигли самого низкого уровня более чем за год. Аналогичные показатели в Азии находятся на минимуме за последний месяц. Как пишет агентство, поставки СПГ из США в будущие годы будут только расти в связи с введением в строй новых проектов. К концу десятилетия объемы экспорта могут удвоиться.