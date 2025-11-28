В Минпромторге рассказали, как будут рассчитывать размер техсбора

Размер технологического сбора планируется рассчитывать исходя из стоимости единицы продукции, а не в зависимости от ее типа. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Взимать пошлину за импорт и производство электроники, включая ноутбуки и смартфоны, начнут с сентября следующего года. Нововведение будут внедрять поэтапно и первое время распространят только на готовую продукцию, а уже потом — на модули и компоненты.

«Размеры сбора будут определяться ценой единицы продукции, а не ее типом, но в любом случае не превысят пяти тысяч рублей за единицу», — пояснили в ведомстве, информацию которого приводит ТАСС.

Механизм взимания пошлины прорабатывается для последующего утверждения Правительством. В дальнейшем его закрепят в виде подзаконного акта, добавили в Минпромторге.

Как писала «Парламентская газета», министр финансов Антон Силуанов назвал целью введения техсбора формирование источника для развития отраслей микро- и радиоэлектроники. Чиновник выразил уверенность, что полученные средства позволят развить востребованные компетенции и дополнить федеральное финансирование.