В России может появиться новая купюра: что известно об инициативе

В Госдуме выдвинули инициативу о введении в оборот новой купюры номиналом 10 тысяч рублей. Для выбора символа, который будет изображен на этой банкноте, предложено провести общенародное голосование. Авторы инициативы считают, что такое решение может способствовать решению ряда актуальных и значимых проблем, сообщает kp.ru со ссылкой на соответствующее обращение депутатов.

Как отмечается, депутаты предложили такую идею главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Инициаторы — члены партии «Новые люди». Согласно тексту письма, ввести в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей необходимо. Такое решение улучшит наличный оборот, снизит нагрузку на банкоматы и кассы, а также сделает расчеты удобнее для людей, считают депутаты.

Они утверждают, что с момента выпуска 5-тысячной банкноты ее реальная стоимость уменьшилась на 300% из-за инфляции. Это приводит к необходимости перевозки, производства и хранения значительно большего объема таких купюр. Введение банкноты с удвоенным номиналом позволило бы существенно сократить эти расходы.

Депутаты обратили внимание на неудачный опыт выбора символа для 500-рублевой купюры. Они подчеркнули, что этот вопрос является важным и чувствительным для граждан. В связи с этим было предложено проводить подобные опросы в формате всенародного голосования исключительно через портал Госуслуг, исключая возможность использования социальных сетей и других платформ для накручивания голосов.

Центробанк принял решение отменить голосование за символ для 500-рублевой купюры. Причиной стало то, что процесс голосования вызвал многочисленные споры и потребовал значительных ресурсов для борьбы с накрутками голосов.