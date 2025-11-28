Оборот вейпов в России предложили полностью запретить

Группа депутатов Госдумы подготовила поправки о полном запрете оборота вейпов и направила их на рассмотрение в профильные рабочие группы палаты. Об этом 28 ноября сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

В число авторов поправок наряду с Гусевым входит председатель Комитета по труду Ярослав Нилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, председатель Комитета по защите семьи Нина Останина, первый зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и ряд других парламентариев.

«Поправки предусматривают полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних», — рассказал Гусев.

Документ передали в Межфракционную рабочую группу по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в Рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей и в Межфракционную рабочую группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Предусмотренные им меры, как подчеркивают депутаты, соответствуют позиции Президента РФ Владимира Путина, который обозначил необходимость радикальных мер для защиты детей и молодежи от вейпинга.

На прошлом неделе в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что власти рассматривают возможность внесения в правительственный проект закона о лицензировании оборота сигарет и вейпов поправки, позволяющей регионам запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей. Среди прочего обсуждается вариант экспериментального режима.