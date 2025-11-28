Российские экспортеры резко сократили объем покупки валюты

Российские экспортеры, подпадающие под указ президента об обязательной продаже иностранной валюты, сократили покупку валюты почти на 75% в первую полную неделю ноября по сравнению со средненедельным показателем октября, сообщили РБК два источника, знакомые с мониторингом реализации указа. За период с 3 по 9 ноября компании приобрели валюту на 8,9 млрд рублей, тогда как в октябре средненедельный объем составлял почти 35 млрд рублей.

Одновременно внешнеторговая выручка экспортеров снизилась на 15% за указанную неделю, отмечает издание. Компании получили эквивалент 252,7 млрд рублей, из которых 106 млрд — в рублях. Вся полученная выручка была зачислена на счета в российских банках, хотя с середины августа норматив по обязательной репатриации не действует .

Продажа валюты экспортерами за этот период составила около 97 млрд рублей, что более чем на треть меньше среднего октябрьского показателя, указывает РБК. При этом чистая продажа иностранной валюты экспортерами достигла 88 млрд рублей, или 91% от совокупных продаж — по сравнению с 76% в среднем за октябрь.

22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», заблокировав их активы и угрожая вторичными санкциями за сотрудничество с этими экспортерами, напоминает издание. На этом фоне к середине ноября экспортные цены на российскую нефть снизились до $40 за баррель и ниже, а отгрузки морем сократились на 20% по сравнению с октябрем, следует из данных Vortexa.

Несмотря на это, курс рубля остается относительно стабильным в октябре — ноябре, колеблясь в диапазоне от 83 до 78,6 рублей за доллар с тенденцией к укреплению, отмечает издание. Глава «Сбера» Герман Греф заявил 26 ноября, что курс рубля сейчас слишком крепкий, а равновесный показатель должен быть 98–105 рублей.

По данным Банка России, чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в октябре выросли на 68% относительно сентября — до $8,2 млрд за месяц. В регуляторе это связали со снижением потребности у ряда компаний в накоплении валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями.

Директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой предупредил издание, что анализировать недельные данные некорректно. Поступления выручки внутри месяца могут зависеть от графика отгрузок и платежей по отдельным компаниям, скорости зачисления выручки на счета и других факторов, пояснил эксперт. Сравнивать с октябрьскими продажами также некорректно, поскольку тогда экспортеры выплачивали квартальный налог на дополнительный доход, что влияло на объем продаж валюты, добавил Полевой.

Управляющий директор по макроэкономическому анализу Альфа-банка Олег Кузьмин назвал динамику курса главным сюрпризом этого года. По его словам, рубль остается переоцененным относительно уровня нефтяных цен примерно на 16–17%. Главные причины — эффекты высоких ставок и значительные продажи валюты со стороны ЦБ, пояснил экономист изданию.

При этом ряд экспертов предупреждает, что недельный анализ некорректен из-за налоговых выплат в октябре. Главные причины стабильности рубля по их мнению — не действия экспортеров, а масштабные продажи валюты со стороны ЦБ (более $100 млн в день) и высокая ключевая ставка (16,5%). Дополнительно курс поддерживается растущим ненефтегазовым экспортом, чья выручка не изымается бюджетным правилом, резюмировали они.