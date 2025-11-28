Подскочит ли доллар до 90 рублей в декабре

Аналитики инвестиционного банка «Синара» полагают, что нынешняя устойчивость рубля объясняется репатриацией валютных средств российских компаний, попавших под новые западные санкции, сообщает ИА DEITA.RU.

Этот фактор носит временный характер, однако он не помешал экспортёрам в октябре увеличить продажи валюты. Эксперты, опрошенные «Интерфаксом», заявили о том, что в пользу сильной российской валюты свидетельствуют и свежие данные по торговому балансу.

Профицит внешней торговли существенно вырос и достиг 13,6 млрд долларов в сентябре. Также эксперты отметили ускорение оттока капитала. Иностранные активы увеличились на 2,9 млрд долларов за счёт роста дебиторской задолженности и задолженности нерезидентов по незавершённым расчетам.

Одновременно внешние обязательства сократились на пять миллиардов долларов благодаря уменьшению долгов российских компаний и обязательств резидентов перед нерезидентами. Эксперты подчеркнули, что под воздействием ряда временных факторов курс доллар/рубль, скорее всего, останется ниже ожиданий, заложенных ещё в третьем квартале 2025 года, и до конца этого года не превысит 85 рублей за доллар.