В России предложили ввести новую купюру

Центробанку РФ предложили ввести в оборот купюру номиналом 10 тысяч рублей. С инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Они обратились к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет ТАСС.

Парламентарии указали, что сегодня гражданам и бизнесу зачастую приходится использовать значительные объемы наличных денег для совершения крупных покупок и расчетов. Это существенно увеличивает издержки на производство наличных, их транспортировку, перерасчет и хранение.

Предполагается, что выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей позволит оптимизировать наличное денежное обращение, повысить удобство расчетов, а также снизить нагрузку на банкоматы и кассовые узлы. Выбор дизайна купюры предлагается провести путем всероссийского голосования.

Ранее Центробанк РФ выпустил памятную серебряную монету в честь 50-летия посадки космических аппаратов на Венеру. Она появилась в обращении 17 ноября, номинал монеты составил 3 рубля.

В России рост наличных в обращении вырос в 5 раз по итогам 3-го квартала. С июля по сентябрь 2025 года объем наличных вырос на 659 миллиардов рублей, что существенно превышает результат за аналогичный период 2024 года – тогда прирост составил 137 миллиардов рублей.