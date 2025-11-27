Путин заявил о росте товарооборота России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Бишкеке встретился со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщает РИА Новости.

Российский лидер в рамках переговоров заявил об увеличении объема торговли между двумя странами. Путин также обратил внимание на то, что правительства активно взаимодействуют по ключевым направлениям партнерства.

«Наше сотрудничество развивается в соответствии с намеченными планами. Наблюдается прогресс. Правительства ведут работу по важным для нас направлениям», — сказал президент РФ.

Напомним, что Путин находится в Бишкеке с государственным визитом. Он принял участие в российско-киргизских переговорах, провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, выступил на саммите ОДКБ.