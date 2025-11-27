Золото отстает: серебро неожиданно заняло первое место среди драгоценных металлов

Серебро, хотя и уступает золоту в популярности, демонстрирует более высокую доходность и привлекательные долгосрочные перспективы, сообщает Reuters.

С октября 2023 года его спотовая цена выросла на 163% до рекорда в $54,38 за унцию, но затем снизилась на 5,6%. Серебро выросло на 431% с октября 2008 года, опережая золото, которое поднялось лишь на 168%.

После возвращения Дональда Трампа цены на серебро начали расти быстрее, что усилило ожидания смягчения денежно-кредитной политики и увеличило риски для американских активов. Центральные банки и инвесторы начали активно приобретать золотые ETF и физические слитки, что привело к росту стоимости золота.

Серебро пользуется популярностью среди инвесторов благодаря высокому промышленному спросу и ограниченному приросту добычи. По данным LSEG, в 2024 году потребности промышленности составили 689,1 млн унций, из которых 243,7 млн унций было использовано в производстве солнечных панелей. К 2030 году прогнозируется увеличение спроса на 150 млн унций ежегодно.

В 2024 году дефицит серебра составил 501,4 млн унций, что значительно превышает показатель предыдущего года. Основная часть этого драгоценного металла добывается как побочный продукт, что означает, что его предложение тесно связано с потребностью в других металлах. К 2030 году производство серебра может сократиться до 901 млн унций из-за закрытия рудников.