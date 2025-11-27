Провальный год: китайский спрос на СПГ разочарует рынок

По данным BloombergNEF, в этом году импорт СПГ в Китай сократится на 15%, достигнув 65 млн тонн. Это может лишить страну статуса крупнейшего покупателя топлива у Японии. Согласно прогнозам, к 2026 году спрос на газ в Китае продолжит снижаться, вопреки росту ВВП, сообщает Bloomberg.

Первоначально ожидалось, что к 2026 году импорт достигнет 100 млн тонн, однако прогнозы неоднократно корректировались из-за снижения спроса. На следующий год ожидается всего 73 млн тонн.

Среди причин спада выделяют замедление в сталелитейной и смежных отраслях, усилия Пекина по сокращению избыточных производственных мощностей и торговую конфронтацию с Соединенными Штатами. Газовые электростанции утрачивают конкурентоспособность из-за более дешевого угля и развития «зеленой» энергетики, при этом их загрузка упала до исторически низких уровней. Китай располагает более экономичными альтернативами, такими как трубопроводный газ и внутренняя добыча.

Китайская экономика постепенно трансформируется из главного потребителя в крупного глобального трейдера. Это проявляется в том, что китайские компании заключают долгосрочные соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Эти контракты, вероятно, будут перераспределены в сторону Европы, так как внутренний спрос на газ в Китае снижается.

На долгосрочную перспективу спрос на газ поддерживается строящимися импортными терминалами, мощность которых может удвоиться к 2030 году. Однако, загруженность этих мощностей будет зависеть от цен и потребностей экономики.