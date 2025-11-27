Южная Корея снизила закупки некоторых российских товаров

В октябре 2025 года экспорт российских морепродуктов в Южную Корею упал на 32,8 процента относительно сентября, и на 25 процентов, если сравнивать с десятым месяцем 2024 года. Это подсчитали специалисты южнокорейской статистической службы. Их выводы процитировало РИА Новости.

Всего в октябре этого года общий объем поставок этого товара на корейский рынок оценивается в 22,1 тысячи тонн (8,3 миллиона долларов). За десять месяцев эта азиатская страна приобрела у России 231,1 тысячи тонн морепродуктов (619,2 миллиона долларов). Это на три процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За месяц поставки филе и мяса рыбы упали на 60 процентов. Импорт российской замороженной рыбы снизился на 29 процентов. Рост показал только ввоз моллюсков, поднявшийся на 64 процента.

За девять месяцев 2025 года экспорт рыбы и морепродуктов, составил порядка 1,1 миллиона тонн. Европейский союз с января по июль нарастил импорт российских морепродуктов на четверть.