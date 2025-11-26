В ЕС заявили о выдаче Украине кредита за счет активов России

Страны Группы семи (G7) передали Украине 30,9 миллиарда евро кредитов под доходы от замороженных активов России, погашение продлится до 2042 года.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит ТАСС.

«Кредиты будут выплачены за счет доходов от реинвестирования активов России. По этой кредитной линии Украине уже поступило €30,9 млрд, включая €18,1 млрд от стран ЕС» — сказал Домбровскис.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над экстренным планом Б на случай, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования военных действий Киева. По словам четырех официальных лиц, одним из вариантов, получающих поддержку, является «промежуточный» кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину на плаву в первые месяцы 2026 года.