Курс доллара опустился ниже 79 рублей

Утром 27 ноября курс американского доллара снизился до уровня 78 рублей, сообщили в ProFinance.Ru.

Накануне Центробанк России установил официальный курс на отметке 78,5941 рубля, однако тенденция к удешевлению продолжилась.

К середине дня доллар стал немного дешевле и впервые опустился до 78 рублей, передает портал.

24 ноября курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 10 июля 2025 года опустился ниже 90 рублей. По состоянию на 14:00 по московскому времени евро снижался на 1,26 процента и достигал 89,89 рубля. В это же время на Forex европейская валюта падала на 1,38 процента, опускаясь до 89,809 рубля. Такая динамика евро отражает колебания спроса на валюту и общие тенденции на финансовых рынках в России.

31 октября советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар в случае потери США контроля над инфляцией. Он добавил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева, который наблюдался в конце 2024 года.