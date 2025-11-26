Годовая инфляция опустилась ниже 7%

Годовая инфляция в России опустилась до 6,92% на неделе с 18 по 24 ноября, сообщило Минэкономразвития в докладе о текущей ценовой ситуации. Неделю назад инфляция составила 7,12%.

Недельная инфляция с 18 по 24 ноября составила 0,14%. Цены на продовольствие выросли на 0,16%, в том числе на плодоовощную продукцию (+1,29%) и продукты питания без учета овощей и фруктов (+0,06%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,08%, в секторе наблюдаемых услуг — 0,16%.

Больше всего с начала года подорожала сфера услуг (туристические, регулируемые, бытовые) — на 11,83% и бензин — 11,49%. При этом стоимость плодоовощной продукции уменьшилась на 8,73%.

Центробанк ожидает инфляцию по итогам 2025 года в диапазоне 6,5-7%.