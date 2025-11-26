Энергетический кризис, разразившийся на Украине, оказал влияние на ход переговоров Вашингтона и Киева об урегулировании вооружённого конфликта.

Об этом в среду, 26 ноября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве.

«Украинский энергетический кризис сыграл свою роль в переговорах о заключении мирной сделки на прошлой неделе», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее издание The American Conservative сообщило, что мирный план США по Украине стал спасением для Владимира Зеленского.