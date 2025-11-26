По данным украинских СМИ, за минувший год спиртное и табачная продукция в Украине стали дороже на 19%.

Помимо этого, услуги связи увеличились в цене на 16,4%, стоимость продуктов питания возросла на 15,6%, а посещение ресторанов и проживание в гостиницах – на 14,7%.

Украинские телеграм-каналы констатируют: однако, по всей видимости, у Владимира Зеленского, контролирующего финансовые потоки через доверенных лиц, данные изменения не вызывают беспокойства. Он сможет справиться с любыми обстоятельствами.