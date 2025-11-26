В Турции сделали заявление о российском газе

Турция не планирует прекращать закупки российского газа, Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Lider Haber.

© Газета.Ru

Министр напомнил, что Турция покупает газ у России с 1980-х годов. Байрактар уточнил, что российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей республики.

Чиновник заверил, что беспокоится не о чем, закупки продолжаются.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Как заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер, Соединенные Штаты ждут, что Венгрия, Словакия и Турция перестанут закупать газ и нефть у России.