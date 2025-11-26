Побили все рекорды: дефицит бюджета США достиг максимума

В октябре дефицит федерального бюджета США достиг $284 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин страны.

Цифра может показаться тревожной, так как она превышает рекордный дефицит, зафиксированный для этого месяца в 2020 году, когда бушевала пандемия COVID-19. Однако ее значение было значительно искажено из-за временного прекращения работы правительства, и около $105 миллиардов, которые должны были быть направлены на оборону и медицину в ноябре, фактически были выплачены в предыдущем месяце.

Если бы эти средства не были учтены, дефицит в октябре составил бы около $180 миллиардов, что на 29% меньше по сравнению с прошлым годом. Эта цифра выглядит гораздо более обнадеживающей, пишут авторы.

В октябре совокупные расходы федерального бюджета Соединенных Штатов Америки достигли $689 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот же месяц доходы бюджета составили рекордные $404 млрд, что на 24% больше, чем в прошлом году.

В октябре чистые таможенные пошлины стали главным источником пополнения бюджета, достигнув рекордной суммы в $31,4 млрд. Этот показатель превысил предыдущий рекорд сентября в $29,7 млрд и более чем в четыре раза обогнал результат октября 2024 года, который составил $7,3 млрд.