ЕК скоро представит предложения по изъятию российских активов

Еврокомиссия (ЕК), несмотря на сопротивление Бельгии, скоро представит юридический текст предложений по экспроприации активов РФ, блокированных на территории этой страны.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию активов России", - сказала она, подчеркнув, что "не допустит, чтобы за Украину платили одни европейские налогоплательщики".

Фон дер Ляйен напомнила, что страны ЕС обязались на саммите в октябре обеспечить финансовые и военные потребности Украины в 2026-2027 годах, которые ЕК ранее оценила в €135,7 млрд. Она подчеркнула, что решение по активам России "должно приниматься в ответственных юрисдикциях" и по европейским правилам. Фон дер Ляйен также заявила, что для ЕС неприемлемы никакие ограничения численности ВСУ, запрет на присоединение Украины к НАТО и что ЕС не намерен признавать потерю Украиной территорий.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.