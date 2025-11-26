В России могут появиться "цифровые предприниматели"

Трансформация предпринимательской экосистемы под влиянием цифровых платформ достигла переломного момента. Присутствие на маркетплейсах видоизменилось из конкурентного преимущества в обязательное условие ведение бизнеса. В связи с этим можно говорить о необходимости нового профессионального архетипа - "цифрового предпринимателя", чья деятельность будет нивелировать риски в области логистики, кадров, конкуренции и налогового регулирования.

Такую точку зрения на круглом столе "Платформенная экономика: потенциал, риски и тренды развития", состоявшегося в рамках X Международного форума Финансового университета "Россия: образ будущего", высказал сопредседатель по стратегическом развитию Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Сергей Петренко.

Директор Института управленческих исследований и консалтинга, заведующая кафедрой маркетинга факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Светлана Карпова обозначила ключевые тренды платформенной экономики. Среди основных векторов развития - ускоренная цифровизация, сопровождаемая растущим запросом на устойчивость и экологичность, а также совершенствование логистики, развитие новых технологий и инновационных способов оплаты.

"Цифровая трансформация экономики обязывает нас выстраивать регулирование с ориентацией на устойчивое будущее. Однако важно не только создать правила, но и обеспечить их эффективное применение на практике. Здесь не обойтись без выверенных механизмов, таких, как реестр цифровых платформ, контроль за ценообразованием и прозрачность алгоритмов", - подчеркнула заместитель декана факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Мария Басова.

Генеральный директор агентства стратегического консалтинга "Семантика" Анна Петухова отметила особую ценность открытого диалога по вопросам национального суверенитета и стратегических направлений развития экономики. По ее мнению, платформенная экономика выступает драйвером экономической экспансии, демонстрируя поступательный и уверенный рост.

Глава Национальной ассоциации экспертов экономической безопасности Иван Страхов поднял проблематику применения моделей искусственного интеллекта, акцентировав внимание на двух аспектах - обеспечении конфиденциальности при обработке данных и трансформации управленческих процессов в условиях платформенной экономики.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов добавил, что платформенная экономика уже стала элементом современной социальной инфраструктуры. Она обеспечивает людям быстрый доступ к тому, что еще недавно требовало часов и дней: сегодня через Госуслуги можно оперативно оформить документы или записаться к врачу, а банки переводят деньги быстрее, чем за минуту.

"В Европе многие из этих процессов до сих пор остаются куда более сложными - и это наглядно показывает, насколько далеко продвинулась Россия", - уточнил депутат.

Поэтому наша страна уверенно входит в число стран, которые развивают платформенные решения на передовых позициях.

"У нас сильные технологические компании, мощные логистические и торговые сервисы, высокие темпы цифровизации. Наша задача - не сбавлять этот темп, а создавать условия для дальнейшего роста. Подчеркну: при выстраивании регулирования платформенной экономики нам важен взвешенный подход и точный баланс: поддерживать инновации и не создавать избыточных барьеров, сохраняя тот темп развития, который уже стал конкурентным преимуществом нашей страны", - акцентировал Станислав Наумов.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа считает, что сегодня мы наблюдаем становление принципиально нового уровня социальной инфраструктуры, которую формируют цифровые платформы. Через них люди получают доступ к работе, образованию, доставке товаров, медицинским и бытовым услугам. Это уже не просто технологические сервисы, а фундаментальный элемент современной жизни, напрямую влияющий на ее качество и доступность необходимых благ.

Масштабы этого явления наглядно подтверждаются статистикой: на начало 2025 года число зарегистрированных пользователей портала "Госуслуги" превысило 100 миллионов человек, а количество тех же телемедицинских консультаций за последние пять лет увеличилось в 11 раз и исчисляется миллионами.

Цифровизация и развитие информационных технологий стали ключевыми факторами трансформации рынка труда. Они кардинально упростили процессы поиска и оказания услуг, логистики и коммуникации между потребителями и поставщиками. Опыт ведущих компаний подтверждает, что внедрение цифровых решений приводит не только к оптимизации рабочих процессов, но и к созданию принципиально новых бизнес-моделей.

"Однако важно понимать, что технология не заменяет реальные товары и услуги, составляющие основу экономики. Неслучайно объем сектора услуг, например, в 2024 году составил 57,53% валового внутреннего продукта страны, и этот значительный вклад обеспечивается трудом реальных людей", - подчеркнула эксперт.

Именно поэтому в условиях роста платформенной занятости остро встает вопрос о создании справедливых условий труда. Когда платформы становятся новой социальной инфраструктурой, они закономерно берут на себя и часть обязательств. Речь идет не только об информировании людей про возможность участия в дополнительных социальных программах, но и о создании действенных механизмов стимулирования тех, кто в них участвует.

"Мы убеждены, что цифровизация должна служить не только интересам бизнеса, но и обеспечивать достойные условия труда для всех категорий работников. Крайне важно развивать законодательные инициативы, которые будут надежно защищать права трудящихся в новых экономических условиях, включая гарантированный доступ к социальному обеспечению, медицинскому страхованию и пенсионным отчислениям", - добавила Коледа.

Доцент кафедры логистики Финансового университета Александр Арский отметил, что в современных условиях, особенно в деятельности транснациональных корпораций, активно применяется технология агентного моделирования, позволяющая создавать цифровых двойников территорий и отраслей. Эти виртуальные модели служат испытательным полигоном для проверки бизнес-стратегий, маркетинговых подходов и инновационных решений, что становится особенно важным в контексте развития платформенной экономики. Используя искусственные имитационные модели, продавцы получат возможность точнее прогнозировать спрос и определять оптимальные точки размещения товаров. Это поможет расширить горизонты планирования и оптимизировать логистические цепочки, включая выбор наиболее эффективных торговых центров и пунктов выдачи заказов.

"Трансформация торговых отношений на внутреннем и международном рынках требует от России перехода к научно-обоснованным методам планирования производственной и торговой деятельности. Своевременно разработан закон о регулировании платформенной экономики, который станет важным шагом в гармонизации взаимоотношений между продавцами, покупателями и государственными органами", - подчеркнул эксперт.

Маркетплейсы, применяя лучшие практики платформенной экономики, могут служить порталами для экспортной экспансии российских производителей на международные рынки, считает он. Алгоритмы электронной коммерции обеспечивают высокую скорость доставки и широкий ассортимент российских товаров для зарубежных покупателей, работая по модели прямых продаж (B2C) и минимизируя традиционную цепочку посредников.

Эффективным примером кооперации большого и малого бизнеса в России становятся цифровые бизнес-платформы, создаваемые большим бизнесом, они дают малому и среднему инструменты выхода на самые разные рынки, заявил заместитель директора Центра коммуникаций и цифровых решений - руководитель направления исследований Московской школы управления "Сколково" Владимир Коровкин.

"Сегодня наиболее выраженными эффективным примером кооперации большого и малого бизнеса являются цифровые бизнес-платформы", - сказал он.

По его словам, они создаются большим или очень большим бизнесом, но на них чаще всего работает именно малый.

"Таким образом, открываются рынки для малого бизнеса. И, по большому счету, в данном случае не так важна и принципиальна отрасль экономики. Это могут быть и потребительские товары, и товары разного рода промышленных сегментов, а могут быть и услуги, - подчеркнул он.

В свою очередь платформы, которые находятся в очень жесткой конкуренции между собой, заметил он, выигрывают от постоянного увеличения количества участников и расширения их ассортимента, это позволяет им привлекать и удерживать больше потребителей.