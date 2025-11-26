Европа сталкивается с проблемами в энергетике из-за конфликта с Россией. Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства Германии, подчеркнул, что полный отказ от закупок российского газа невозможен из-за долгосрочных контрактов с условием «бери или плати», срок действия которых истекает в 2028 году, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что Германия выражает готовность прекратить импорт, но отмечает, что для этого необходимы согласованные санкции со стороны Евросоюза. За последний год Германия и другие страны Европы нарастили импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) на 22%.

Однако это не компенсировало уменьшение потребления газа в Европейском Союзе из-за перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В 2022 году объем потребления газа в ЕС увеличился лишь на два процентных пункта, несмотря на увеличение поставок СПГ.

Эксперты отмечают, что рост поставок СПГ в Европейский Союз может привести к сокращению его экспорта в Азию, где традиционно выше спрос и цены. Китай, крупнейший потребитель энергоресурсов, полностью прекратил импорт американского СПГ, а поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона снизились до 19%.

Таким образом, перспективы расширения американского СПГ на рынках ЕС ограничены, а европейцы сталкиваются с проблемами в энергетическом секторе, несмотря на попытки диверсификации поставок, говорится в материале.