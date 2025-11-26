Белоруссия помогла России с бензином

В октябре поставки бензина из Белоруссии на Петербургскую биржу взлетели в 47 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 36,5 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на представителя площадки пишут «Ведомости».

Рост поставок продолжается и в ноябре. За первые 19 дней на бирже проданы 21,72 тысячи тонн бензина, что в семь раз больше, чем в тот же период годом ранее. В сентябре было поставлено 13,44 тысячи тонн, что заметно меньше октября, но на 20 процентов больше, чем в начале осени годом ранее.

С дизельным топливом складывается иная ситуация. Если в сентябре был зафиксирован рост продаж в 2,5 раза, то в октябре уже наблюдалось снижение на 27 процентов.

Продажи нефтепродуктов белорусского производства помогло остановить рекордный рост биржевых цен на бензин в России и сгладить ситуацию с дефицитом в ряде регионов. В августе правительство запретило экспорт этого вида топлива, но биржевые котировки продолжили обновлять исторические максимумы из-за снижения производства.

Источники издания указывают, что импорт бензина из Белоруссии для России является самым простым и быстро реализуемым вариантом. Поскольку республика продает свое топливо на экспорт через российские порты, то логистику почти не надо перестраивать.

Управляющий партнер Neft Research Сергей Фролов отметил, что на фоне общего потребления бензина в России поставки из Белоруссии не столь существенны, но в условиях выпадения части объемов производства они помогают стабилизировать ситуацию. При этом другие эксперты считают, что белорусские НПЗ могли отправлять бензин в Россию и по прямым договорам, то есть в обход биржевых торгов, что увеличивает общий объем продаж.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич оценивает возможности поставок белорусского бензина в Россию при полной загрузке мощностей в 100 тысяч тонн в месяц. При этом месячное потребление бензина в России составляет порядка 3,2 миллиона тонн.