Индекс Мосбиржи взлетел после согласия Украины на мирный план США

Индекс Мосбиржи вырос на 1,51% до 2695,04 пункта на фоне сообщений о согласии Украины на мирный план США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

На пике в 15:30 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 0,83% до 2676,03 пункта. К 15:45 рост ускорился до 1,51% и достиг отметки в 2695,04 пункта. Предполагается, что таким образом на индекс Мосбиржи повлияли сообщения CBS News о согласии Украины на мирный план США. До этих новостей рынок акций терял около 0,3%.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и чиновник США сообщили о достижении общего понимания по американскому плану, однако некоторые детали требуют доработки. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал Киеву время на то, чтобы согласиться с мирным планом до 27 ноября включительно.

Напомним, что СМИ опубликовали план США по урегулированию конфликта на Украине 20 ноября. Он состоит из 28 пунктов. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек. Однако позже стало известно, что Вашингтон после встречи американских, европейских и украинских представителей внес в документ ряд изменений. Каких пунктов они коснулись не уточнялось.