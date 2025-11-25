«Неохота отдавать даром». Почему банки чаще отказывают россиянам в кредитах

Похоже, потребительский кредит как инструмент решения повседневных денежных задач россиян исчезает как класс. Объем его выдачи по итогам 10 месяцев 2025 года упал на 48,1%, то есть, заемные средства стремительно утрачивают доступность. По словам экспертов, всё дело – в резком ужесточении кредитной политики банков на фоне высокой ключевой ставки и макроэкономической нестабильности.

Всего, по данным «Скоринг бюро», в этом году было выдано 16 млн потребкредитов на 2,53 млрд рублей. Их средняя сумма выросла на 6% и за октябрь достигла 160,4 тысяч рублей. А средний срок выдаваемого займа увеличился на малозаметные 0,1% до 26,4 месяца.

Опрошенные «МК» аналитики сходятся во мнении: банки стали гораздо осторожнее подходить к оценке финансовых возможностей заемщиков. У них явно снижается аппетит к риску, недостатка в котором в прежние годы не наблюдалось. Среди прочего, этому способствуют разного рода лимиты и ограничения, вводимые государством. Так, с 1 сентября вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 тысяч рублей россиянам не могут выдать деньги сразу. Документом предусмотрен период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Кроме того, мера действует при увеличении суммы кредита или займа или повышении лимита по кредитной карте.

«Сегмент необеспеченного кредитования в РФ продолжает остывать, - говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. – Тот факт, что средний размер займа вырос на 6%, до 160,4 тысяч рублей, отражает смещение в сторону более платежеспособных заемщиков. Замечу также, что сильнее всего просел рынок кредитных карт, объем их выдачи за январь-октябрь упал на 51,1%, до 10,9 млн штук. Средний лимит был сокращен до 85,5 тысяч рублей (минус 25%). Основная причина происходящего — монетарная политика. В 2024-м и начале 2025 года ставка ЦБ находилась на уровнях, которые делали необеспеченные кредиты слишком дорогими для массового заемщика, что напрямую снижало их доступность».

Банки ужесточили скоринг, то есть, автоматизированную систему оценки платёжеспособности, и повысили требования к долговой нагрузке клиентов. К этому добавились макропруденциальные надбавки по высоким ПДН (показатель долговой нагрузки), которые ЦБ сохраняет уже второй год, целенаправленно охлаждая необеспеченный спрос. Как отмечает Чернов, из-за них кредиты в сегменте с ПДН выше 50% стали экономически невыгодны для банков. При высокой ставке банки ограничивают лимиты по картам и сокращают выдачи. В итоге рынок растет только за счет более качественных клиентов. Рост среднего чека тоже подтверждает это. В свою очередь, дорогие кредиты сокращают возможность покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, автомобили), а также услуги. На спад на этом фоне идет также потребительский импорт.

«Падение объема выдачи потребительских кредитов почти в полтора раза за десять месяцев во многом связано с тем, что рынок перешел к гораздо более жесткому контролю долговой нагрузки заемщиков, - согласна первый заместитель председателя правления одного из банков Мария Бродовская. – Повышение требований по ПДН приводит к тому, что доходы и обязательства клиентов проверяются строже, а допустимые лимиты становятся более ограниченными. В результате круг граждан, которые могут пройти обновленные стандарты и получить кредит, заметно сокращается. Высокая ключевая ставка делает займы дороже, что дополнительно снижает готовность людей брать на себя новые обязательства».

Снижение потребительской активности также усиливает этот процесс: домохозяйства осторожнее относятся к крупным тратам и стараются избегать необеспеченных кредитов, особенно если долговая нагрузка уже высока. В итоге, резюмирует Бродовская, рынок потребкредитования переживает закономерный период охлаждения: число качественных заемщиков временно сокращается, а выдачи снижаются именно из-за более строгой оценки рисков и требований к финансовой устойчивости клиентов.