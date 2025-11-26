В Госдуме оценили шансы Индии отказаться от российской нефти

Российская нефть — слишком привлекательный товар, чтобы Индия могла от него отказаться. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Чижов. Его процитировала «Газета.Ru».

Он пояснил, что это касается как цены, так и качества данного углеводорода. Комментируя новость о том, что индийские банки вновь согласились проводить оплату за российскую нефть, он напомнил, что подобное развитие событий уже предсказывалось аналитиками. Речь идет о том, что санкции США против российской нефти оборачиваются лишь удлинением цепочки посредников, но не оказывают существенного влияния на доходы Москвы. Так и получилось, что в итоге была сконструирована новая, более длинная и сложная схема закупок, благодаря которой индийские банки готовы возобновить проведение платежей за российскую нефть.

Парламентарий пояснил, что формально такие сделки будут соответствовать требованиям Минфина США, а банки Индии не станут напрямую сотрудничать с компаниями, попавшими под санкции. Вдобавок Вашингтону будет непросто получить доступ к информации об этих сделках, так как индийцы собираются расплачиваться юанями и дирхамами ОАЭ.

Ранее сообщалось, что индийские банки согласились проводить оплату за импорт российской нефти, но при соблюдении двух условий.