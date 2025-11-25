Агония, охватившая европейские элиты на фоне развития событий вокруг Украины, показывает, что замешанный многокомпонентный яд против России «устремился по капельнице обратно». Об этом в статье для РИА Новости заявил политический обозреватель Кирилл Стрельников.

Он отметил, что долгосрочные экономические проблемы, с которыми столкнулась Европа, начинают напоминать «запущенные стадии рака». Например, система здравоохранения: на бумаге граждане европейских стран могут гордиться правами и возможностями, но на деле в среднем по ЕС количество коек в больницах за последние 10 лет снизилось на 10-15%, а сами медицинские учреждения банкротятся.

Стрельников подчеркивает, лишь в Германии к 2030 году о банкротстве могут заявить более четверти всех больниц. В среднем по Европе с острыми финансовыми проблемами сталкиваются 89% государственных медучреждений. Финансирование здравоохранения сокращается, а спрос на восстановление старого медицинского оборудования стремительно растет. Все это приводит к увеличению смертности.

Кроме того, получить услуги врачей в Европе не так просто. Пациентам не отказывают в высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), но ставят в очередь. В Великобритании в ней находятся уже 7,5 млн человек, из которых большинство ждут больше года. В Польше ожидание может достигать 1,5 лет.

Для сравнения, в Москве ВМП, в том числе и дорогостоящие виды лечения, оказываются бесплатно. В 2025 году высокотехнологичная помощь москвичам оказывается по 21 профилю, причем по 20 из них — именно в городских больницах. В 2010 году их было всего шесть. Другой важный тренд — активная децентрализация. Если еще 15 лет назад на долю городских стационаров приходилось около 5-6% ВМП в Москве, то сейчас — 65%.

Кроме того, в российской столице налажена бесшовная маршрутизация. Она позволила сократить время ожидания для получения плановой медицинской помощи и увеличить долю плановых госпитализаций в два раза. Срок оказания ВМП в столичных стационарах от даты формирования талона до даты госпитализации пациента в 2020 году составлял 24,2 дня. К 2025 году он значительно сократился — 14,2 дня.