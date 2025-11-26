Странам Запада напомнили о последствиях конфискации активов РФ

Министерство юстиции России предложило, как именно Москва могла бы ответить на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Об этом заявил руководитель данного ведомства Константин Чуйченко. Его процитировало ТАСС.

По его словам, предложения министерства уже представлены руководству страны. Министр назвал грубым нарушением фундаментальных норм международного права планируемое недружественными государствами изъятие российских активов. И такие страны должны будут компенсировать ущерб, который они собираются нанести, нарушив права Российской Федерации на ее имущество.

Ранее стало известно, что Европейский союз работает над экстренным планом «Б» на случай, если его членам не удастся договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования военных действий Киева.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ответом на возможное изъятие российских активов западными странами может стать национализация американских и европейских активов в России.