Курс доллара, евро и юаня на 25 ноября: стоит ли сейчас покупать валюту

Банк России установил курс доллара на 25 ноября 2025 года на уровне 78,9202 ₽ после 79,0246 ₽ днем ранее.

Курс евро составил 91,3672 ₽ после 90,5625 ₽, курс юаня — 11,0516 ₽ после 11,0576 ₽.

«Причины крепости рубля — геополитические надежды, повышенное предложение валюты от экспортеров и пониженный спрос на валюту под импорт из-за высоких ставок ЦБ, также идет налоговый период», — поясняет эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

К концу 2025 года он прогнозирует снижение ключевой ставки до 16% годовых, сокращение притока валюты и восстановление импорта. Это может привести к росту курса доллара выше 85 ₽, евро — ближе к 100 ₽, юаня — до 12 ₽.

Эксперты указывают, что сейчас выгодно покупать валюту на фоне укрепления рубля. Российский валютный рынок мало предсказуем, на дальней дистанции курс рубля будет снижаться, рассказали Сравни аналитики.

Редактор по инвестициям Сравни Алексей Лоссан рекомендует подходить к покупкам валюты спокойно и не пытаться угадать краткосрочные колебания. По его словам, стоит рассматривать этот процесс в долгосрочной перспективе и постепенно покупать валюту в несколько этапов.