В России рассказали о проблемах экспортеров из-за чересчур крепкого рубля

Развитие российского экспорта столкнулось с ограничениями из-за чрезмерного курса рубля, снижающего доходы поставщиков, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его мнение приводит ТАСС.

© Lenta.ru

По словам Шохина, экспортеры получили в 2025 году на 20 процентов меньше, чем планировалось.

«Учитывая, что даже технологическое развитие не может быть эффективным без масштабных рынков, а российский рынок — достаточно узкий. Поэтому нужны стимулы для экспорта. Вот крепкий рубль эти стимулы притормаживают очень сильно», — высказался о проблеме представитель крупного бизнеса.

Ранее он называл диапазон курса доллара в 90-100 рублей подходящим для федерального бюджета и компаний-экспортеров, а также приемлемым для населения.

Уровень курса в 90 рублей в отечественных компаниях часто приводят как более справедливый. В Банке России в ответ напоминают, что курс является плавающим и речи о том, чтобы «подкрутить» его в ту или иную сторону не идет.

Выступая в конце октября в Совете Федерации глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что волатильность рубля выросла из-за «волн санкций», но «существенного переукрепления» нет и его стоимость должна балансироваться рынком. «Нельзя брать динамику только одного года. В этом году курс действительно укрепился на 10 процентов, а в прошлом году он на 10 процентов ослаб. Но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20 процентов», — подчеркнула она.