Нефтегазовым доходам России предсказали падение на треть

По итогам ноября доходы федерального бюджета России от продажи нефти и газа окажутся на треть ниже, чем в тот же период годом ранее, на уровне 520 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Reuters.

В целом за 11 месяцев снижение нефтегазовых доходов бюджета составит 22 процента. Причиной такой динамики называется снижение средней стоимости основного экспортного сорта Urals, используемой для налогообложения, с 68,3 доллара за баррель годом ранее до 57,3 доллара в тот же период 2025 года.

За последний месяц значимый эффект на доходы от продажи нефти оказывают санкции США в отношении крупнейших российских экспортеров. О мерах было объявлено 22 октября, а вступили в силу они 21 ноября.

На этом фоне, по данным Bloomberg (официальная статистика в последние годы закрыта), цена Urals для покупателей из Индии упала до рекордно низких за последние два года значений. Массовый отказ предприятий из этой страны от закупок сырья из России привел к тому, что скидка к эталонному сорту Brent выросла до семи долларов за баррель.

В середине ноября в Argus Media отмечали, что стоимость Urals упала до самого низкого показателя с марта 2023 года. Так, 13 ноября, при отгрузке в порту Новороссийска она доходила до 36,61 доллара за баррель.