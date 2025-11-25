ЕС опасается провала идеи с кредитом Украине за счет активов РФ

В Европейском союзе нарастают опасения по поводу плана использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, инициатива может быть поставлена под угрозу из-за американских предложений по мирному урегулированию.

"Некоторые дипломаты ЕС опасаются, что вся идея кредита Украине с использованием замороженных активов рухнет, если в окончательном проекте мирного плана будет содержаться упоминание об использовании тех же средств", - отмечает издание.

Переговоры между Европейской комиссией и правительствами стран ЕС по вопросу активов активизировались, но прорыва пока не достигнуто. Ряд дипломатов рассчитывает, что давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа сможет убедить сомневающиеся страны поддержать план.

Politico напоминает, что первоначальный американский проект предполагал направление половины доходов от активов в США, но европейские власти отвергли это предложение. Кроме того, сохраняется риск, что в случае снятия санкций средства придется вернуть России, что создаст финансовые обязательства для налогоплательщиков ЕС.