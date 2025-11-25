Турция не готова отказаться от российского газа

Турции не удастся отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией, несмотря на давление со стороны США. Такой шаг нанесет серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Москвой, а также подорвет международный авторитет Турции. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился Умит Назми Хазыр, турецкий политолог, эксперт по России.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о намерении Анкары прекратить закупки российской нефти, что вызвало комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова. Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли 25 сентября в Вашингтоне. Лавров отметил уважение России к позиции Турции и уверенность в том, что Анкара будет принимать решения, исходя из национальных интересов.

Как указал эксперт, рестрикции Запада привели к снижению импорта российской нефти Турцией. Однако ситуация с газом выглядит иначе. Россия остается главным поставщиком газа для Турции, хотя объемы закупок постепенно уменьшаются. Анкара и Москва продолжают реализацию долгосрочных проектов, подчеркнул собеседник.

Турецкая сторона не может быстро отказаться от российского газа из-за его дешевизны, развитой инфраструктуры и долгосрочных контрактов, заявил Умит Назми Хазыр.

«В ближайшее время Анкара не пойдет на подобный шаг», — подчеркнул политолог.

По информации Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в минувшем году российская нефть составила 66% турецкого импорта, а газ — 41%.