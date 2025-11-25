Новак заявил о лидерстве России по поставкам нефти в Китай

Страна занимает более 20% рынка, уточнил вице-премьер.

Выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, он отметил важность поставок топливно-энергетических ресурсов в дружественные страны, что повышает их социально-экономическую устойчивость.

«Россия играет стабилизирующую роль в преодолении мирового энергетического кризиса», — добавил вице-премьер. «Несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны западных стран, сложную международную политическую и экономическую обстановку, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая ставит каждый год всё новые рекорды», — подчеркнул Новак.

Он напомнил, что в 2018 году, когда впервые проходил данный форум, товарооборот между двумя странами составлял чуть более 108 миллиардов долларов, в прошлом году — увеличился до 245 миллиардов долларов.