Глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с Россией в энергетике в приветственном письме участникам VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

«Энергетическое сотрудничество имеет долгую историю и прочную основу... что способствует экономическому и социальному развитию и повышению благосостояния наших народов», – цитирует его «Синьхуа».

По словам Си Цзиньпина, Пекин рад работать с Москвой над постоянным укреплением энергетического партнёрства.

Россия обновила рекорд поставок СПГ в Китай в сентябре 2025 года.

Кроме того, по итогам месяца Россия осталась третьим по объёму поставщиком СПГ на китайский рынок после Австралии и Катара.