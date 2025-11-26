Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Лентой.ру» описал будущее доллара до конца текущего года.

Как заметил собеседник издания, одним из факторов, оказывающих влияние на курс, остается высокая ключевая ставка ЦБ РФ, которая составляет 16,5%. Экономист обратил внимание на то, что этот уровень продолжает поддерживать рубль, делая рублевые активы привлекательными.

Щербаченко допускает, что на очередном заседании совета директоров Банка России ключевая ставка может быть снижена до 16 или 15,5%, однако резких колебаний американской национальной валюты в ответ на это решение ожидать не стоит.

Эксперт обратил внимание на то, что курс доллара зависит от других факторов, таких как цена на нефть, геополитическая ситуация, объем экспортных поступлений и действия ЦБ РФ на валютном рынке.

По словам собеседника издания, если не произойдет обострения внешнеполитической ситуации и не будут введены новые санкции, до конца 2025 года курс останется в диапазоне от 78 до 84 рублей при оптимистичном прогнозе, а при пессимистичном — 85-89 рублей.