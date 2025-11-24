Налог для богатых могут пересмотреть в Беларуси

В Беларуси могут пересмотреть принцип налога для богатых. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, передает «МИР 24.

Ранее в стране планировали ввести повышенный подоходный налог для состоятельных граждан до 40%. По данным Минфина, это коснется около тысячи человек. Однако с нового года повышенную ставку в 25% оплатят те, чей доход составляет 350 тысяч белорусских рублей, или более девяти миллионов российских. Депутаты говорили и об увеличении трудовых пенсий в следующем году. Их планируют поднимать традиционно два раза, средняя пенсия составит 1107 белорусских рублей, или около 30 тысяч российских. Обсудили и формирование республиканского бюджета на следующий год.

«С увеличениями идет как доходная, так и расходная часть. Первая – на 14%, расходная часть – на 10%. В структуре расходной части в обязательном порядке предусмотрено увеличение на социальную сферу, здравоохранение и образование. Но прежде всего расходной частью бюджета предусмотрено увеличение расходов на поддержку предприятий реального сектора экономики», – рассказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Панасюк.

Также на сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси внесли изменения в законы о предпринимательской деятельности, о растительном и животном мире.